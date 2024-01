Blacksky Technology Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "AAC Technologies Holding":

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Blacksky diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Stimmung und einer "Gut"-Bewertung der Aktie führte. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen zeigten sich vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Die Diskussionsintensität nahm jedoch ab, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war hingegen positiv, was zu einer erneuten "Gut"-Bewertung führte und insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens.

Die technische Analyse ergab, dass der Schlusskurs der Blacksky-Aktie der letzten 200 Handelstage um 5,52 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages (+6,2 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führte. Insgesamt erhielt das Unternehmen ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) von Blacksky zeigte auf 7 Tage und 25 Tage betrachtet keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Die Analyse der RSIs ergab somit insgesamt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Blacksky.