Blacksky Technology Aktie: Die Bären zittern!

Blacksky wurde in den letzten zwölf Monaten insgesamt drei Mal von Analysten bewertet, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Gut" eingestuft wurde. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 3,25 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 109,68 Prozent entspricht, wird die Aktie von den Analysten positiv bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +7,64 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +16,54 Prozent und führt somit zu einer weiteren "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Bewertung von 28,33, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 40,35, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Reaktionen. An 11 Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während an drei Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte. Aktuell zeigen sich die Anleger auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positiv gestimmt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Somit erhält Blacksky insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage des Anleger-Sentiments.