Blackrock: Das wahre Kursziel liegt bei 774,22 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Die Aktie von Blackrock wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet. Gemäß ihrer Einschätzung ist das eigentliche Kursziel um +26,63% höher als der aktuelle Preis.

• Am 29.09.2023 stieg die Blackrock-Aktie um +0,19%

• Das mittelfristige Kurspotenzial beträgt somit 774,22 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,31

Am Vortag konnte die Blackrock-Aktie ein Plus von +0,19% verzeichnen und erholte sich damit etwas vom negativen Trend in den vergangenen fünf Handelstagen (-1,68%). Der Markt scheint momentan eher pessimistisch zu sein.

Obwohl es überraschend kam, sind sich Bankanalysten relativ einig über das mögliche Potenzial dieser Aktie – sie prognostizieren einen mittelfristigen Preis von etwa 774,22 EUROS (+26,63%), falls ihre Vorhersage zutrifft. Einige Experten teilen diese Meinung jedoch nicht aufgrund...