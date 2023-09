Blackrock erwartet Umsatzsteigerung im 3. Quartal trotz Aktienrückgang - Baldige Veröffentlichung der Quartalszahlen

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

In knapp zwei Wochen wird das Unternehmen Blackrock mit Hauptsitz in New York, Vereinigte Staaten seine Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Wie sehen die Umsatz- und Gewinnzahlen aus? Und wie entwickelt sich die Aktie von Blackrock im Vergleich zum Vorjahr?

Es sind nur noch 13 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt momentan rund 97,44 Milliarden Euro. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Nach aktuellen Datenanalysen prognostizieren Experten einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 4,05 Milliarden Euro, nun wird ein Zuwachs von +7,00 Prozent auf 4,33 Milliarden Euro erwartet. Der Gewinn soll voraussichtlich um -7,60 Prozent zurückgehen und sich...