Blackrock TCP Capital, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Blackrock Tcp Capital wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 33,93 Punkten, was bedeutet, dass die Blackrock Tcp Capital-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 66,96, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Blackrock Tcp Capital. Die Anleger diskutierten hauptsächlich positive Themen an sechs Tagen, während an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Blackrock Tcp Capital in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,91 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche ist dies jedoch eine Underperformance von -408456,17 Prozent. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Performance von 151416,9 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Blackrock Tcp Capital mit 11,22 USD derzeit -3,28 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -1,92 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.