Blackrock TCP Capital Aktie: Was soll man davon noch halten?

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Blackrock Tcp Capital auf 5 geschätzt. Das bedeutet, dass die Börse 5,19 Euro für jeden Euro Gewinn von Blackrock Tcp Capital zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche ist das KGV um 90 Prozent niedriger, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength-Index ist die Aktie von Blackrock Tcp Capital als Neutral-Titel einzustufen. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 75,22, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 45,35 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators lautet daher "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Blackrock Tcp Capital in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Daher wird der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung gegeben. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Mit einer Dividende von 12,16 % übertrifft Blackrock Tcp Capital den Branchendurchschnitt im Bereich Kapitalmärkte (5,78 %) deutlich. Die Differenz von 6,38 Prozentpunkten deutet auf eine höhere Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung hin. Daher wird die aktuelle Einstufung als "Gut" angesehen.