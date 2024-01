Blackrock TCP Capital Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Blackrock Tcp Capital wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Die Analyse ergibt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität im Netz aufweist, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Blackrock Tcp Capital daher in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Blackrock Tcp Capital liegt der RSI7 bei 50 Punkten und der RSI25 bei 55,79, was zu einer neutralen Bewertung führt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung von +2,75 Prozent führt zu einer neutralen Bewertung. Dasselbe gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei dem der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 2 Kaufempfehlungen, 2 neutrale Empfehlungen und keine schlechten Bewertungen für Blackrock Tcp Capital abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 12,25 USD, was einer positiven Entwicklung des Aktienkurses um 5,6 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf den Analystenmeinungen.