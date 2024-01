Blackrock TCP Capital Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Aktienkurs von Blackrock Tcp Capital hat im Vergleich zum Vorjahr eine Rendite von 4,91 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch 5,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 10,64 Prozent im Finanzsektor. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 18,7 Prozent, wobei Blackrock Tcp Capital derzeit 13,79 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Ein wichtiges fundamentales Kriterium zur Bewertung von Aktien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Blackrock Tcp Capital weist ein KGV von 5,19 auf, was 91 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält somit eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Anleger-Stimmung bei Blackrock Tcp Capital ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Blackrock Tcp Capital mit 12,16 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 5,63 Prozent im Bereich "Kapitalmärkte". Dadurch erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Gut"-Bewertung.

Die Gesamtbewertung der Aktie basierend auf Rendite, KGV, Anleger-Stimmung und Dividende ergibt somit eine positive Einschätzung.