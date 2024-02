Blackrock TCP Capital Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Der Finanzdienstleister Blackrock Tcp Capital wird von Experten im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 4,82, was 92 Prozent niedriger ist als der Branchen-KGV von 61,46. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Blackrock Tcp Capital liegt bei 39,34 Punkten auf 7-Tage-Basis und bei 61,14 Punkten auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume.

Die Anleger-Stimmung für Blackrock Tcp Capital ist insgesamt positiv, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen. Obwohl in den Diskussionen in den letzten Tagen negative Themen im Mittelpunkt standen, wird die Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Blackrock Tcp Capital zweimal als "Gut", zweimal als "Neutral" und keinmal als "Schlecht" eingestuft. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Gut" bewertet. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 9,67 Prozent und ein mittleres Kursziel von 12,25 USD, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.