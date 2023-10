Blackrock: Starkes Umsatzwachstum und Gewinnsteigerung prognostiziert trotz negativem Aktienkurs-Trend

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Finanzexperten rechnen mit starkem Umsatzwachstum und Gewinnsteigerungen bei Blackrock. Die Quartalsbilanz für das vierte Quartal wird in 99 Tagen veröffentlicht. Analysten schätzen den Umsatzsprung auf 8,07 Mrd. EUR, was einem Plus von 96,64% im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Der Gewinn soll sich voraussichtlich um 85,12% auf 2,21 Mrd. EUR erhöhen.

Auf Jahresbasis prognostizieren die Experten einen Anstieg des Umsatzes um 96,64% und des Gewinns um 85,12% auf insgesamt 8,95 Mrd. EUR. Der Gewinn pro Aktie wird sich voraussichtlich von 4,84 EUR im Vorjahr auf 33,00 EUR erhöhen.

Die aktuellen Schätzungen der Quartalszahlen spiegeln sich allerdings nicht im Aktienkurs wider. In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um -8,42% gefallen.

Analysten bewerten die langfristige Entwicklung der Blackrock Aktie positiv und...