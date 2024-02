Blackrock Silver Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Blackrock Silver: Anleger-Stimmung neutral, technische Analyse schlecht

In den letzten zwei Wochen wurde Blackrock Silver von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert beschäftigt haben. Die Diskussionen behandelten hauptsächlich neutrale Themen, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Blackrock Silver einen Wert von 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 45 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz wurde festgestellt, dass die Stimmung unter den Investoren und Internetnutzern mittelmäßig aktiv war. Die Rate der Stimmungsänderung für Blackrock Silver war jedoch eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Blackrock Silver derzeit 12 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen liegt die Aktie mit einem Abstand von 26,67 Prozent zum GD200 im "Schlecht"-Bereich.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung, jedoch eine eher schlechte Bewertung aus technischer Sicht.