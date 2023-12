Blackrock Silver Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Blackrock Silver ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell konzentrieren sich die Anleger hauptsächlich auf positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Blackrock Silver lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten. Insgesamt ergibt sich hieraus eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktivität im Netz als durchschnittlich angesehen wird und die Stimmungsänderung gering war.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Blackrock Silver aktuell bei 0,32 CAD verläuft. Da der Aktienkurs bei 0,28 CAD lag und damit einen Abstand von -12,5 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) der Blackrock Silver zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und erhält die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Bewertung als "Schlecht".