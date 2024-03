Blackrock Silver Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Die Analyse von Sentiment und Buzz für die Blackrock Silver-Aktie zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Blackrock Silver-Aktie ein Durchschnitt von 0,3 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,27 CAD, was einem Rückgang von 10 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,24 CAD, was über dem letzten Schlusskurs (+12,5 Prozent) liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv in Bezug auf Blackrock Silver. Allerdings standen in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Blackrock Silver-Aktie liegt bei 50, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Für den RSI25, der die Dynamik über einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet, beträgt die Ausprägung 40, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Blackrock Silver-Aktie.