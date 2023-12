Blackrock Silver Aktie: Knallt es bald?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert, entweder für einen Zeitraum von 7 Tagen oder für 25 Tage als RSI25. Der Blackrock Silver-RSI wird mit einem Wert von 80 als "Schlecht" bewertet, während der RSI25 bei 50 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich bei Blackrock Silver in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Das Stimmungsbild bleibt neutral, da keine auffälligen Tendenzen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, weist keine signifikanten Unterschiede auf. Daher erhält Blackrock Silver in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung und insgesamt ein Rating von "Schlecht".

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Die Analyse von Kommentaren und Befunden in sozialen Medien ergab überwiegend positive Äußerungen über Blackrock Silver. Zudem wurde in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem über positive Themen diskutiert. Daher wird die Stimmung rund um Blackrock Silver als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die Blackrock Silver derzeit ebenfalls negativ bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,33 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,3 CAD um -9,09 Prozent darunter liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,32 CAD zeigt eine Abweichung von -6,25 Prozent. Insgesamt ergibt sich somit auch in der technischen Analyse ein Rating von "Schlecht" für Blackrock Silver.