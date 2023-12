Blackrock Silver Aktie: Ist das noch normal?

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich Blackrock Silver ist derzeit besonders positiv, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen waren zehn Tage von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Zudem wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Blackrock Silver liegt bei 33,33, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 53,85, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Blackrock Silver-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,32 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Blackrock Silver-Aktie damit sowohl aus Anleger-Sentiment- als auch aus technischer Sicht ein "Neutral"-Rating.