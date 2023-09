Blackrock Quartalszahlen: Umsatzsteigerung erwartet trotz Gewinnrückgang - Zukunftsaussichten der Aktien

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Blackrock, das weltweit größte Vermögensverwaltungsunternehmen mit Hauptsitz in New York, wird in 30 Tagen seine Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Blackrock-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Blackrock beträgt beeindruckende 96,41 Mrd. EUR. Die erwarteten Quartalszahlen werden daher mit großer Aufmerksamkeit erwartet. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Experten mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Blackrock einen Umsatz von 4,03 Mrd. EUR, doch nun wird ein Anstieg um +7,00 Prozent auf 4,31 Mrd. EUR erwartet. Der Gewinn soll hingegen voraussichtlich um -7,60% auf 1,21 Mrd. EUR fallen.

Auf Jahressicht sind die Analysten...