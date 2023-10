Blackrock Quartalszahlen: Umsatz und Gewinn erwartet mit starkem Anstieg im vierten Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

ARTIKEL:

In nur 95 Tagen wird Blackrock, das Unternehmen mit Sitz in New York, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal bekannt geben. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Wie entwickelt sich die Blackrock-Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Noch vor Börseneröffnung werden die neuen Quartalszahlen der Blackrock-Aktie vorgestellt. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 91,37 Mrd. EUR. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen erwarten Experten eine deutliche Steigerung des Umsatzes gegenüber dem Vorquartal. Während Blackrock im vierten Quartal 2022 einen Umsatz von 4,11 Mrd. EUR erzielt hat, wird nun eine Sprung um +97,61 Prozent auf 8,13 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll um +86,04 Prozent steigen und voraussichtlich bei 2,22 Mrd. EUR...