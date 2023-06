Blackrock Quartalszahlen: Prognosen und Auswirkungen auf Aktienkurs und Aktionäre

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

In gerade einmal 12 Tagen wird das renommierte Unternehmen Blackrock, mit Hauptsitz in New York, seine Quartalsbilanz für das zweite Quartal vorlegen. Die gespannte Frage lautet: Mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen können die Aktionäre rechnen? Darüber hinaus stellt sich die Frage nach der Entwicklung der Blackrock-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von etwa 93,59 Milliarden Euro wird es nicht mehr lange dauern, bis die Blackrock-Aktie ihre neuesten Quartalszahlen präsentiert. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut Datenanalyse gehen Experten aktuell von einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal aus. Im zweiten Quartal 2022 erzielte Blackrock einen Umsatz in Höhe von 4,13 Milliarden Euro, während jetzt ein Rückgang um etwa -2,70 Prozent...