Blackrock Quartalszahlen: Gewinnsteigerung und Aktienentwicklung im Fokus

In 32 Tagen wird Blackrock, das in New York ansässige Unternehmen, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Blackrock-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Blackrock-Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 96,84 Milliarden Euro. Die Quartalszahlen werden mit großer Erwartung erwartet. Laut Datenanalyse gehen Analysten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz 4,02 Milliarden Euro und es wird erwartet, dass er jetzt um 7,00 Prozent auf 4,30 Milliarden Euro steigt. Der Gewinn wird voraussichtlich um 7,60 Prozent auf 1,21 Milliarden Euro fallen.

Auf Jahresbasis sind die Analysten optimistisch gestimmt. Der Umsatz soll um 2,00 Prozent steigen bzw. fallen...