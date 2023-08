Blackrock Quartalszahlen in 68 Tagen: Prognosen und Auswirkung auf den Aktienkurs

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Blackrock, das führende Unternehmen für Investmentmanagement und Vermögensverwaltung mit Sitz in New York, wird in 68 Tagen seine Quartalszahlen für das 3. Quartal veröffentlichen. Die Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können und wie sich die Blackrock Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 100,09 Mrd. EUR ist Blackrock ein Schwergewicht an der Börse. Viele Anleger beobachten gespannt die Kursentwicklung und setzen auf gute Quartalsergebnisse.

Die Analystenhäuser gehen derzeit davon aus, dass Blackrock im 3. Quartal einen Umsatz von 4,19 Mrd. EUR erzielen wird – ein Anstieg um +7,00 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (3,91 Mrd. EUR). Beim Gewinn wird dagegen ein Rückgang um -8,10 Prozent erwartet auf 1,17 Mrd. EUR.

Auf...