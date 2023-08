Blackrock Quartalsbilanz: Was Aktionäre erwarten und Prognose für Aktienkurs

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

In 40 Tagen wird das Blackrock Unternehmen aus New York die Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Was können Aktionäre erwarten und wie entwickelt sich die Blackrock Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die Aktionäre als auch die Analysten sind gespannt auf das Ergebnis, da daten analyse aktuell auf ein leichtes Umsatzminus im Vergleich zum Vorquartal hinweist. Im 3. Quartal 2022 erzielte Blackrock einen Umsatz von 3,97 Mrd. EUR, nun wird mit einem Rückgang um -0,90 Prozent auf 3,93 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -14,50% fallen und bei 1,11 Mrd. EUR liegen.

Auf Jahressicht sind die Analysten pessimistisch gestimmt und erwarten einen Umsatzrückgang von -5,50 Prozent sowie einen Gewinnrückgang von -6,40 Prozent auf 3,99 Mrd. EUR. Der Gewinn bleibt jedoch positiv und wird sich voraussichtlich um...