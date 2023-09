Blackrock Quartalsbilanz: Umsatzsteigerung erwartet, Gewinne könnten sinken

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

In knapp drei Wochen wird Blackrock, das Unternehmen mit Sitz in New York, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal bekanntgeben. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können und wie sich die Blackrock-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Derzeit hat die Blackrock-Aktie eine Marktkapitalisierung von 97,08 Milliarden Euro. Kurz vor Börseneröffnung werden die Quartalszahlen präsentiert. Analysten gehen derzeit davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Anstieg beim Umsatz geben wird. Im dritten Quartal 2022 wurde ein Umsatz von 4,03 Milliarden Euro erzielt und jetzt wird mit einem Plus von 7 Prozent auf 4,31 Milliarden Euro gerechnet. Beim Gewinn wird hingegen ein Rückgang um 7,6 Prozent auf 1,22 Milliarden Euro erwartet.

Für das Gesamtjahr sind die Analysten...