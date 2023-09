Blackrock Quartalsbilanz: Umsatzprognosen und Aktienerwartungen im dritten Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

In knapp vier Wochen wird Blackrock, das Unternehmen mit Sitz in New York, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorstellen. Anleger fragen sich, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können und wie sich die Blackrock-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung von Blackrock beeindruckende 96,76 Mrd. EUR. In nur 26 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekanntgegeben. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf diese Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigt. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 4,02 Mrd. EUR und nun wird ein Sprung um +7,00% auf 4,30 Mrd. EUR erwartet. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um -7,60% fallen und bei 1,21 Mrd. EUR liegen.

Auf Jahressicht sind...