Blackrock Quartalsbilanz: Umsatz- und Gewinnprognosen stehen bevor, Aktie im Vergleich zum Vorjahr

Blackrock steht kurz davor, seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorzulegen. Wie sehen die Umsatz- und Gewinnzahlen aus? Und wie entwickelt sich die Blackrock Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

In nur noch 41 Tagen wird Blackrock, mit Sitz in New York, seine Quartalszahlen präsentieren. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von beeindruckenden 93,36 Mrd. EUR. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Die aktuellen Datenanalysen zeigen, dass Experten mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum letzten Quartal rechnen. Im 3. Quartal des Jahres 2022 konnte Blackrock einen Umsatz von 3,99 Mrd. EUR verbuchen – nun wird erwartet, dass der Umsatz um +7,00 Prozent auf 4,27 Mrd. EUR steigt.

Die Prognosen für das kommende Jahr sind optimistischer: Auf Jahressicht sollen sowohl der Umsatz...