Blackrock Quartalsbilanz: Markterwartungen, Gewinnsprung und Aktienentwicklung im Fokus

In rund 81 Tagen wird das Unternehmen Blackrock, mit Sitz in New York, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Blackrock-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell liegt die Marktkapitalisierung der Blackrock-Aktie bei 91,10 Mrd. EUR. In nur noch 81 Tagen werden die neuen Quartalszahlen vorgestellt. Analysten erwarten ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Während Blackrock im vierten Quartal 2022 einen Umsatz von 4,10 Mrd. EUR verzeichnete, wird nun mit einem Sprung auf 8,05 Mrd. EUR (+96,39 Prozent) gerechnet. Der Gewinn soll voraussichtlich um +84,88 Prozent auf 2,20 Mrd. EUR steigen.

Für das kommende Jahr sind die Analysten optimistisch gestimmt: Ein Umsatzplus von +96,39 Prozent und ein Gewinnanstieg von +84,88 Prozent auf insgesamt 8,93 Mrd. EUR werden erwartet – im Vergleich zu den bisherigen Werten von 4

