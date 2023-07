Blackrock Quartalsbilanz in 95 Tagen: Prognosen für Umsatz und Gewinn im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Blackrock, das Unternehmen mit Sitz in New York, wird in 95 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Wie sieht die Entwicklung der Blackrock-Aktie im Vergleich zum Vorjahr aus?

Derzeit hat die Blackrock-Aktie eine Marktkapitalisierung von 95,49 Mrd. EUR. In 95 Tagen wird sie die neuen Quartalszahlen bekanntgeben. Experten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum vorherigen Quartal zu einem leichten Umsatzplus kommen wird. Im dritten Quartal des Jahres 2022 betrug der Umsatz noch 3,96 Mrd. EUR, jetzt wird mit einem Anstieg um +5,20 Prozent auf 4,17 Mrd. EUR gerechnet. Der Gewinn soll jedoch voraussichtlich um -7,20 Prozent auf 1,20 Mrd. EUR fallen.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten eher optimistisch...