Blackrock Quartalsbilanz in 92 Tagen: Erwartungen, Prognosen und mögliche Kursentwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

In 92 Tagen wird das Unternehmen Blackrock aus New York, USA seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt und fragen sich, mit welchem Umsatz und Gewinnzahlen sie rechnen können und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 93,39 Mrd. EUR ist Blackrock einer der führenden Finanzdienstleister weltweit. Das Unternehmen verwaltet Vermögenswerte in Höhe von über 9 Billionen US-Dollar und bietet eine breite Palette an Anlageprodukten für institutionelle Anleger und Privatkunden an.

Die Analystenhäuser erwarten für das 3. Quartal ein Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im Vorjahreszeitraum erzielte Blackrock einen Umsatz von 3,93 Mrd. EUR. Dieser soll nun voraussichtlich um +5,30 Prozent auf 4,14 Mrd. EUR steigen.

Beim Gewinn wird...