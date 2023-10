Blackrock Quartalsbericht erwartet: Aktienperformance und Umsatzprognosen im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Blackrock, eines der größten Investmentunternehmen der Welt mit Hauptsitz in New York, wird in 93 Tagen seine Quartalszahlen für das 4. Quartal bekanntgeben. Investoren warten gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Blackrock Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung von Blackrock beeindruckende 90,98 Mrd. EUR. Wenn das Unternehmen seine Quartalszahlen veröffentlicht, wird sich zeigen, ob es den Erwartungen gerecht werden kann. Analysten prognostizieren ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im letzten Jahr erzielte Blackrock einen Umsatz von 4,10 Mrd. EUR im 4. Quartal und es wird erwartet, dass dieser nun um +95,89 Prozent auf 8,02 Mrd. EUR steigt.

Auch der Gewinn soll sich mit einer voraussichtlichen Steigerung von +84,40% auf 2,19 Mrd. EUR positiv...