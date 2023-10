Blackrock Quartalsbericht: Erwartete Umsatzsteigerung von 97,36% und Gewinnwachstum von 85,80%

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Blackrock, das in New York ansässige Unternehmen, wird in 91 Tagen seinen Quartalsbericht für das 4. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, mit welchem Umsatz und Gewinnzahlen sie rechnen können. Zudem interessiert sie, wie sich die Blackrock Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Marktkapitalisierung der Blackrock Aktie beträgt derzeit 91,32 Mrd. EUR. In weniger als 3 Monaten werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Analysten prognostizieren ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal. Im 4.Quartal des letzten Jahres konnte Blackrock einen Umsatz von 4,11 Mrd. EUR erzielen und nun wird ein Sprung um +97,36 Prozent auf 8,11 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll steigen und voraussichtlich um +85,80% auf 2,22 Mrd.EUR ansteigen.

Auf Jahressicht sind die Analysten optimistisch gestimmt: Sie...