Blackrock: Erwarteter Umsatzsprung und Gewinnwachstum in Q4 - Prognosen und Marktanalyse

ARTIKEL:

In knapp 101 Tagen wird das Unternehmen Blackrock mit Hauptsitz in New York, USA seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal veröffentlichen. Die Aktionäre sind gespannt darauf, mit welchem Umsatz und Gewinn sie rechnen können. Auch die Performance der Blackrock Aktie im Vergleich zum Vorjahr ist ein interessanter Aspekt.

Es sind nur noch 101 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen von Blackrock. Das Unternehmen hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 91,11 Mrd. EUR. Aktionäre und Analysten fiebern den Ergebnissen entgegen. Laut aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich steigen wird. Im vierten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 4,10 Mrd. EUR, nun wird ein Anstieg um +96,43 Prozent auf 8,06 Mrd. EUR erwartet. Auch beim Gewinn zeichnet sich eine positive...