Blackrock Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die technische Analyse der Blackrock-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 696,44 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 794,02 USD liegt. Dies führt zu einem Abstand von +14,01 Prozent zum GD200 und erhält die Bewertung "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 761,78 USD, was einen Abstand von +4,23 Prozent bedeutet und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Gut".

Die Bewertung der Analysten ergibt, dass in den letzten zwölf Monaten 6 positive, 4 neutrale und 0 negative Einschätzungen für die Blackrock-Aktie vorliegen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im vergangenen Monat wurden keine positiven, 1 neutrale und keine negativen Empfehlungen ausgesprochen, was die kurzfristige Einschätzung auf "Neutral" setzt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 771,7 USD, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 794,02 USD eine erwartete Kursentwicklung von -2,81 Prozent bedeutet. Diese Bewertung führt ebenfalls zur Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Blackrock eine Rendite von 3,09 Prozent auf, was 2,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Kapitalmärkte"-Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent, was die Aktie zu einem weniger rentablen Investment im Vergleich zur Branche macht und eine Bewertung als "Schlecht" erhält.

Im Branchenvergleich hat die Blackrock-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,95 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 12,72 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,22 Prozent für Blackrock. Im Vergleich zu dem "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 7,52 Prozent hatte, liegt die Aktie 11,43 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einer Einstufung als "Gut" in dieser Kategorie.

