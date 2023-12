Blackrock Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Blackrock-Aktie stattgefunden. Davon wurden 7 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" bewertet. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Blackrock-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenbewertungen beträgt 772,3 USD. Das bedeutet, dass die Aktie ein Abwärtspotential von -3,03 Prozent hat, verglichen mit dem letzten Schlusskurs von 796,44 USD, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Zusammenfassend erhält Blackrock aufgrund dieser Analyse einen "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Blackrock beträgt derzeit 3,09 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,79 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Blackrock-Aktie beträgt 23, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 18,97 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Blackrock-Aktie mit 796,44 USD 17,04 Prozent über dem GD200 (680,49 USD) liegt, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 686,93 USD, was einem Abstand von +15,94 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Blackrock-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.