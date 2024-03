Blackrock Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Die Aktie von Blackrock wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 15,37 insgesamt 76 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 62,9 beträgt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" gemäß der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Blackrock derzeit eine Rendite von 2,6 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,3 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den sozialen Medien wurde Blackrock in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Neutral" eingestuft. Darüber hinaus wurden 8 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Blackrock mit 33,92 Prozent um mehr als 27 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche von 11,04 Prozent liegt Blackrock mit 22,88 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund ihrer sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr.