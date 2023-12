Blackrock Aktie: Der nächste große Wurf!

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken überwiegend positiv für das Unternehmen Blackrock. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führte. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 9 "Gut"-Signale im Vergleich zu 0 "Schlecht"-Signalen, was zu einer positiven Bewertung führte.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Blackrock über einen längeren Zeitraum zeigen eine erhöhte Aktivität und eine positive Änderung der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Blackrock insgesamt 10 Analystenbewertungen, wovon 7 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Die Durchschnittskursprognose ergibt ein leichtes Abwärtspotential, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Blackrock-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis eine neutrale Bewertung, während er auf 25-Tage-Basis als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für Blackrock basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Analysteneinschätzung und dem Relative Strength Index.