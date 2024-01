Blackrock Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Der Einfluss von Sentiment und Buzz im Internet auf Aktien bewertet, Blackrock hat in Bezug auf Diskussionen in den sozialen Medien eine unterdurchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild für das Unternehmen führt.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Blackrock eine Rendite von 3,09 % aus, was 2,51 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,59 % ist, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Blackrock-Aktie beträgt 53 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die RSI für die letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse erreichte der Aktienkurs von Blackrock einen Abstand von +14,41 Prozent über der 200-Tage-Linie (GD200) von 695,07 USD, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 755,83 USD, was zu einem weiteren "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt die Analyse der technischen Indikatoren ein "Gut"-Rating für Blackrock.