Blackrock Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Blackrock wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 47,88 Punkten, was darauf hindeutet, dass Blackrock weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,96, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Blackrock beträgt 2,6 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,71 % niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Blackrock von Analysten insgesamt mit 6 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 771,7 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -1,74 Prozent führt und somit zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Blackrock derzeit als "Gut" eingestuft, da der Kurs der Aktie (785,4 USD) um +11,22 Prozent über dem GD200 von 706,15 USD liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 787,76 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung als "Gut" basierend auf der technischen Analyse.