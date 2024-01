Blackrock Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Werkzeug der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Blackrock, so ergibt sich ein Wert von 35,91 Punkten für den 7-Tage-RSI. Dies deutet darauf hin, dass Blackrock momentan weder überkauft noch -verkauft ist und die Aktie somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 32,09 zeigt an, dass Blackrock weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch hier eine "Neutral" Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, und es wurden keine positiven Diskussionen über das Unternehmen Blackrock registriert. Die statistischen Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite, hat Blackrock mit 3,09 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,64 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Blackrock-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Blackrock-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 687,4 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 800,3 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut" Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 717,64 USD über dem gleitenden Durchschnitt und erzielt somit ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Insgesamt wird die Blackrock-Aktie somit mit einem "Neutral"-Sentiment, einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende und einem "Gut"-Rating in der technischen Analyse bewertet.