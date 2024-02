Blackrock Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ für die Anleger. An vier Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Blackrock wurden verstärkt diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 8 "Gut"-Signale auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führte. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Aktie der Blackrock erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 6 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen von Analysten aus Research-Abteilungen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen keine Analystenupdates zu Blackrock aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 771,7 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -3,2 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten die Einschätzung "Gut" für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Blackrock beläuft sich auf 17,8, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 45,94, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut" auf Basis des RSI.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche erzielte Blackrock eine Performance von 7,5 Prozent in den letzten 12 Monaten, was jedoch eine Underperformance von -407615,57 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Blackrock um 151530,38 Prozent unter dem Durchschnittswert. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.