Blackrock Aktie: Das ist ein Hammer

Der Finanzdienstleister Blackrock wurde in verschiedenen Bereichen bewertet. In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde die Aktivität der Diskussionen und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die durchschnittliche Diskussionsintensität deutet auf eine neutrale Einstufung hin. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich für Blackrock in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Blackrock derzeit bei 3,09 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur Branche beträgt 2,54 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik führt.

Analysten haben Blackrock in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 Bewertungen gegeben, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Kurzfristig wird die Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf einer Kursprognose von 771,7 USD, was auf ein Abwärtspotenzial von -2,61 Prozent hinweist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wurde auf 7- und 25-Tage-Basis für Blackrock verwendet. Dabei wurde festgestellt, dass Blackrock weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Bereich führt.