Blackrock Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Der Finanzdienstleister Blackrock schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 3,15 Prozentpunkte (2,6 % gegenüber 5,75 %). Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Blackrock eine deutliche positive Veränderung festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven Themen aufweist. Aufgrund dieser positiven Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Es wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Blackrock für diese Stufe daher ein "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Blackrock liegt bei 46,61, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 47,86 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ist die Gesamteinschätzung als "Neutral" zu bewerten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Blackrock bei 7,5 Prozent und damit mehr als 3 Prozent darüber. Die "Kapitalmärkte"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 9,75 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Blackrock mit 2,25 Prozent darunter liegt. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.