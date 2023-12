Blackrock Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

In den letzten zwölf Monaten erhielt Blackrock insgesamt 10 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -3,75 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen und führen zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage ergibt ein "Neutral"-Rating, während der RSI der letzten 25 Tage zu einem "Gut"-Rating führt. Die Dividendenrendite von 3,09 Prozent wird mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen, da sie 2,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Insgesamt erhält Blackrock also eine gemischte Bewertung in den verschiedenen Kriterien.