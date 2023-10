Blackrock-Aktie erwartet 96,64% Umsatzplus: Anstehende Quartalszahlen begeistern Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

In knapp 74 Tagen wird das Unternehmen Blackrock, mit Hauptsitz in New York, seine aktuellen Quartalszahlen für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sowie interessierte Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Besonders im Vergleich zum Vorjahr wird mit Spannung erwartet, wie sich die Blackrock-Aktie entwickeln wird.

Mit einer momentanen Marktkapitalisierung von 91,15 Mrd. EUR ist Blackrock eines der führenden Unternehmen in der Finanzbranche. Die Bekanntgabe der neuen Quartalszahlen steht kurz bevor und sorgt für Aufregung unter den Aktionären. Laut aktuellen Datenanalysen gehen Experten davon aus, dass es zu einem deutlichen Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal kommen wird. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres erzielte Blackrock einen Umsatz von 4,10 Mrd. EUR. Nun wird erwartet, dass dieser um satte 96,64 Prozent auf 8,07 Mrd. EUR ansteigen wird. Auch beim Gewinn zeichnet sich eine positive Entwicklung ab: Hier wird eine Steigerung um voraussichtlich 85,12 Prozent auf 2,21 Mrd. EUR prognostiziert.

Blickt man auf das Gesamtjahr und die Langfristperspektive der Aktie von Blackrock sind die Analysten durchaus optimistisch gestimmt: Ein Anstieg des Umsatzes um beachtliche 96,64 Prozent sowie ein Gewinnplus von rund 85,12 Prozent auf insgesamt 8,95 Mrd. EUR werden erwartet – eine bemerkenswerte Leistung. Verglichen mit dem Vorjahr, in dem der Gewinn bei 4,84 Mrd. EUR lag, zeigt sich hier eine deutliche Steigerung. Der Gewinn pro Aktie wird auf Jahressicht voraussichtlich bei 33,00 EUR liegen.

Bisher zeigen sich die Aktionäre jedoch noch zurückhaltend bezüglich dieser Prognosen und warten ab. In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um -7,56 Prozent gesunken.

Die Analysten bewerten die Zukunftsaussichten der Blackrock-Aktie positiv: Auf Sicht von 12 Monaten wird erwartet, dass der Aktienkurs auf 774,63 EUR steigen wird. Dies würde einen Gewinn von beeindruckenden 36,99 Prozent bedeuten – basierend auf dem aktuellen Kursniveau. Investoren können also laut Experteneinschätzungen mit einem attraktiven Gewinnpotential innerhalb eines Jahres rechnen.

In Bezug auf die Charttechnik lässt sich sagen, dass der Kurstrend bei Blackrock momentan stark negativ ist und auch der gleitende Durchschnitt von 50 Tagen keine Unterstützung bietet.

Es bleibt abzuwarten wie sich die Quartalszahlen entwickeln werden und welche Auswirkungen sie letztendlich auf den Kurs der Blackrock-Aktie haben werden.

