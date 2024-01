Blackrock Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 10 Analysten ihre Bewertungen zur Blackrock-Aktie abgegeben. Davon waren 6 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und keine "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Blackrock-Aktie. Allerdings haben die zuletzt abgegebenen Bewertungen der Analysten eine andere Einschätzung ergeben - die durchschnittliche Empfehlung für Blackrock aus dem letzten Monat ist "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 771,7 USD festgelegt, was auf ein Abwärtspotenzial von -2,16 Prozent hinweist, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 788,7 USD. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Blackrock daher ein "Neutral"-Rating für diesen Analysepunkt.

Aus fundamentaler Sicht weist die Aktie von Blackrock ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,37 auf, was 74 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (58,12). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividende hat Blackrock derzeit eine Dividendenrendite von 2,6 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,61 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Blackrock-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 699,63 USD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 788,7 USD liegt (Unterschied +12,73 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (774,07 USD) liegt der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe (+1,89 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Blackrock-Aktie in der einfachen Charttechnik also mit einem "Gut"-Rating versehen.