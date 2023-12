Blackrock Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Die technische Analyse der Blackrock-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 814,41 USD lag, was einem Unterschied von +18,77 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Die charttechnische Bewertung fällt daher positiv aus. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (710,18 USD) liegt der Schlusskurs mit einer Abweichung von +14,68 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Blackrock also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Blackrock-Aktie mit einem Wert von 15,37 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einer Unterbewertung von 73 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Kapitalmärkte" von 56. Dadurch wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält auch auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Bezüglich des Anleger-Sentiments zeigte sich in den letzten zwei Wochen eine überwiegend negative Diskussion über Blackrock in sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer fiel an 12 Tagen auf rot, während positive Diskussionen kaum verzeichnet wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung aufgrund des vorherrschenden negativen Stimmungsbildes.

Die Bewertung durch Analysten zeigt ein insgesamt positives Bild, da 7 Empfehlungen für "Buy", 3 für "Neutral" und keine für "Sell" vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Blackrock liegt bei 772,3 USD, was einer prognostizierten Entwicklung von -5,17 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Die Gesamtbewertung auf Basis der Analysteneinschätzung fällt daher neutral aus.