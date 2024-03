Blackrock Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Blackrock: Aktienanalyse zeigt gemischte Signale

Die Dividendenrendite von Blackrock liegt derzeit bei 2,6 Prozent, was 3,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Kapitalmärkte"-Branche zu einem unrentablen Investment, und die Redaktion bewertet sie daher als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Diskussionen um Blackrock im Durchschnitt liegt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil und weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Einschätzung seitens der Redaktion führt.

Hinsichtlich des Aktienkurses hat Blackrock in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,92 Prozent erzielt. Dies übertrifft den Branchendurchschnitt um beeindruckende 21,91 Prozent. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Performance um 25,77 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Blackrock eine Unterbewertung im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Kapitalmärkte"-Branche auf. Das aktuelle KGV von 15 zeigt, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, und die Redaktion bewertet sie daher als "Gut".

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Blackrock gemischte Signale, wobei in einigen Bereichen eine positive Bewertung erfolgt, während in anderen eher negative Aspekte hervortreten. Anleger sollten daher die verschiedenen Faktoren sorgfältig abwägen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.