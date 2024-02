Blackrock Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Der Aktienkurs von Blackrock hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,5 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor um 0,96 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 10,32 Prozent, wobei Blackrock aktuell 2,83 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Blackrock mit 2,6 Prozent 3,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht" von der Redaktion.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 700,18 USD für den Schlusskurs der Blackrock-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 781,73 USD, was einem Unterschied von +11,65 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 775,53 USD, was einer ähnlichen Höhe (+0,8 Prozent) entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis und insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Blackrock auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 82,99 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Blackrock-Wertpapier daher mit einem "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt eingestuft.