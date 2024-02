Blackrock Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den 7- und 25-Tage-RSI für Blackrock. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 43,53 Punkte, was bedeutet, dass Blackrock derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 45,73 Punkten, was der Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating einbringt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Blackrock wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert, wobei an einem Tag positive Themen überwogen, während an 11 Tagen eine negative Kommunikation stattfand. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung, obwohl tiefergehende Analysen ergeben haben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Blackrock auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Blackrock-Aktie stattgefunden, wobei 6 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Blackrock-Aktie. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Blackrock vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 771,7 USD, was einem Abwärtspotential von -4,19 Prozent entspricht, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 805,45 USD. Hieraus ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Blackrock somit ein "Gut"-Rating basierend auf den Analystenbewertungen.

Die Dividendenrendite wird üblicherweise als das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs angegeben. Blackrock weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,6 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,75 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens durch die Redaktion auf Basis dieser Kennzahl.