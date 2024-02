Blackrock Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Blackrock wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50,61 Punkten, was darauf hindeutet, dass Blackrock weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim RSI25, der bei 49,59 liegt. Insgesamt erhält das Blackrock-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Blackrock in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt daher einen negativen Trend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über Blackrock zeigt jedoch keine signifikante Abweichung von der Norm, weshalb die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor zeigt Blackrock eine Rendite von 7,5 Prozent, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche liegt die Rendite von Blackrock mit 1,66 Prozent darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben die Aktie von Blackrock in den letzten zwölf Monaten mit 6 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Gut"-Einschätzung führt. Für den letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Blackrock liegt bei 771,7 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -2,81 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung von Analysten eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie von Blackrock.