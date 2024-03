Blackrock Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Blackrock hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens fällt dabei positiv aus, mit 6 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 771,7 USD besteht ein Abwärtspotenzial von -6,44 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Blackrock daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen aktuellen Wert von 50,68, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 42, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Allerdings sind in den letzten Tagen vermehrt positive Themen zu beobachten, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Blackrock zeigt eine mittlere Aktivität im Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung aus den verschiedenen Analysen, mit überwiegend "Neutral"-Bewertungen und einer tendenziell negativen langfristigen Stimmung.