Blackrock Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Derzeit schüttet Blackrock niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 3,15 Prozentpunkte (2,6 % gegenüber 5,75 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Ein wichtiger Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bewertet den RSI der Blackrock mit 46,61 als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 47,86 ebenfalls auf "Neutral"-Niveau. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

In den letzten Wochen konnte bei Blackrock eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies spiegelt sich auch in einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen wider. Insgesamt erhält Blackrock daher in Bezug auf das Sentiment und Buzz eine Bewertung von "Gut".

Aus den letzten zwölf Monaten liegen 6 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten für Blackrock vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 771,7 USD. Dies entspricht einer "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Blackrock-Aktie somit aus Analystensicht eine "Gut"-Empfehlung.